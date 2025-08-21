Фото: пресс-служба театра

«Астана Балет» открывает XIII театральный сезон постановкой «Султан Бейбарс», сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы театра, 29 и 30 августа состоится открытие XIII сезона в театре «Астана Балет» балетом «Султан Бейбарс», одной из самых ярких историко-драматических постановок театра.

Зрителей ждет вечер, наполненный красотой хореографии, силой музыки и атмосферой, переносящей в эпоху великих свершений. Открытие сезона станет не просто началом нового театрального года, а настоящим праздником искусства, к которому вся команда театра готовится с особой тщательностью.

«Султан Бейбарс» - один из самых ярких спектаклей в афише столичного театра, в котором авторы размышляют о том, что стоит за достижением высшей власти, какую цену платит герой за трон и желание его удержать. Лейтмотивом спектакля проходит образ бескрайней степи и его тоска по родине.

Судьба Бейбарса неразрывно связана с казахскими просторами, где он родился, полюбил родную землю и на всю жизнь сохранил в памяти горьковатый, но завораживающий аромат полыни.

В создании постановки приняли участие талантливые деятели искусства: композиторы – Хамит Шангалиев и Алибек Альпиев, автор либретто – поэт, заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков, художник-сценограф – Леонид Басин, художник по костюмам – Ася Соловьева, художник по свету – Арсения Сафиуллина.

«Мы активно готовимся к открытию нового сезона, и в театре кипит работа. Идут интенсивные репетиции и вводы молодых артистов в балет «Султан Бейбарс». Главную партию Бейбарса исполнят ведущие солисты Сундет Султанов, а для Ерканата Ермагамбета она станет дебютной. Уже в сентябре нас ждёт насыщенная гастрольная программа. С 12 по 14 сентября жители Костаная увидят одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы», а также национальный дивертисмент «Наследие Великой степи». Впереди — ещё одно значимое событие: гастроли в Корею, где театр выступит с национальной программой в постановке Айгуль Тати в рамках престижного фестиваля Cheonan World Dance Festival 2025», — уточнили в администрации театра.

Кроме того, 20 сентября состоится бенефис Фархада Буриева, посвятившего балетной сцене 19 лет, из которых 8 — на сцене нашего театра.

27 сентября симфонический оркестр представит концерт «Имена. Double Concerto».

Особым украшением осеннего репертуара станет премьера новых миниатюр в национальной хореографии, созданных Айгуль Тати. Эти яркие, самобытные работы вобрали в себя богатство традиций и энергетику Великой степи, представая в современном сценическом прочтении.