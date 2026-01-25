Тысячи людей в Токио прощаются с последними пандами в Японии

25 января жители Токио пришли в зоопарк Уэно на прощание с последними пандами, которые пока еще остаются в стране перед отправкой обратно в Китай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

После возвращения экзотических животных в КНР Япония впервые за полвека останется без панд в своих зоопарках. Из-за ажиотажа билеты на посещение в этот день разыгрывались в ходе лотереи. Стать посетителями зоопарка смогут всего 4,4 тыс. человек.

Уже 27 января самец Сяо-Сяо и самка Лей-Лей — брат и сестра — вернутся на территорию Китая.

Агентство Kyodo 22 ноября сообщило, что Япония может лишиться всех больших панд в своих зоопарках из-за обострения политических отношений с Китаем на фоне высказываний японского премьера Санаэ Такаити о Тайване.

Китай на протяжении многих лет проводит политику так называемой «панда-дипломатии», согласно которой Пекин дает в долгосрочную аренду другим странам своих панд. По окончании соглашения аренда либо продлевается, либо панды возвращаются на родину — в зависимости от отношений стран с КНР. Как пишет агентство, единственная оставшаяся в Японии пара панд — близнецы Сяо-Сяо и Лей-Лей из токийского зоопарка Уэно — должна вернуться в Китай в феврале по договору аренды.

#панда #Токио

