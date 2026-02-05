В Тюлькубасском районе появится эко-этно­графическая зона отдыха мирового класса. Важная инициатива будет реализована поэтапно, начиная с этого года, и получит всестороннюю поддержку со стороны государства. Концепция проекта «Сердце Центральной Азии, окно в мир» направлена на превращение Тюлькубаса в международный культурно-туристический центр.

фото автора

Тюлькубасский район обладает нетронутыми природными ландшафтами, живописными ущельями и плодородными долинами. Главная ценность региона, отличающегося неповторимой красотой во все времена года, заключается в сохранении до наших дней сущности казахской кочевой культуры. Юртовая культура, традиции верховой езды, нацио­нальная кухня, конные игры, народные песни и кюи – бесценное наследие нации.

В рамках мегапроекта будет запущена первая в Казахстане цифровая культурно-турис­тическая платформа. Будет сформирован турцентр мирового класса, сочетающий экологический туризм, культурные мероприятия и оздоровительный отдых, а Тюлькубас станет новым туристическим брендом страны. Все проектные и строительные работы будут проводиться в соответствии с международными стандартами и экологическими требованиями.

У Тюлькубаса высокий потенциал развития. Благодаря этому проекту появится возможность развивать экономику, повышать благосостояние местного населения и продвигать казахскую кочевую культуру на международном уровне. Важно, что будут соз­даны новые рабочие места и дан импульс долгосрочному развитию региона.

Проект предполагает интеграцию сельского хозяйства, культуры, туризма и отдыха, обучение и трудоустройство местных жителей. Согласно плану, на территории зоны отдыха будут построены гос­тиницы, гастрономические заведения, торгово-развлекательный кластер, цветочная долина, горнолыжные и ледовые трассы, шатры, ипподром и национальные конно-спортивные комплексы. Кроме того, будут открыты мастерские и небольшие производственные цеха по изготовлению национальных блюд и изделий народных промыслов. В результате повысится предпринимательская активность, откроются новые возможности, улучшится качество жизни в регионе.