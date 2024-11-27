Дело акмолинских расхитителей «противопаводковых» денег передали в суд

Они нанесли ущерб государству в размере свыше 335 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей Отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО «Престиж Строй 7», «Фундаменталь» по факту хищения свыше 300 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Как отмечается, эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году для строительства двух 100-квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189 части 4 УК РК, то есть растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.

В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество – коммерческая недвижимость в городах Астана и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и деньги на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге.

Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход.

В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218 части 3 УК РК, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время участники уголовного процесса изучают материалы уголовного дела. Окончательную точку в деле поставит суд.