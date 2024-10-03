Мужчина продавал наркотики с рук в Шымкенте

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Наркоторговец фасовал товар мелкими дозами и передавал его покупателям. Его задержала полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Наркоборцы городского департамента полиции задержали с поличным 30-летнего сбытчика запрещенных веществ.

«Мужчина продавал марихуану, передавая товар из рук в руки. Установлено, что работу распространителя наркотических средств подозреваемый нашел в интернете. Забирал пакеты с наркотиками из тайников, фасовал на мелкие дозы и сам передавал покупателям. Во время очередного выхода его и задержали полицейские. При проверке в сумке у задержанного обнаружены 11 наркосвертков, а в квартире – маленькое пластиковое ведро также с марихуаной», - рассказали в полиции.

Общий вес изъятых веществ составил свыше 200 грамм. Сейчас подозреваемый находится под стражей. За особо тяжкое преступление, связанное со сбытом наркотиков, ему грозит до 15-и лет лишения свободы.

#полиция #Шымкент #наркотики

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