Мужчина продавал наркотики с рук в Шымкенте

Наркоборцы городского департамента полиции задержали с поличным 30-летнего сбытчика запрещенных веществ.

«Мужчина продавал марихуану, передавая товар из рук в руки. Установлено, что работу распространителя наркотических средств подозреваемый нашел в интернете. Забирал пакеты с наркотиками из тайников, фасовал на мелкие дозы и сам передавал покупателям. Во время очередного выхода его и задержали полицейские. При проверке в сумке у задержанного обнаружены 11 наркосвертков, а в квартире – маленькое пластиковое ведро также с марихуаной», - рассказали в полиции.