В Актау в эти дни проходит научно-практическая конференция и анимационный кинофестиваль короткометражных фильмов, посвященный основоположнику казахской мифологии, краеведу, географу и этнографу Серикболу Кондыбаю, сообщает Kazpravda.kz

Фото участников конференции

В рамках события, организованного на его родине в Актау международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), состоялась презентация его четырёхтомника по мифологии тюркского мира на английском и турецком языках.

- Признаюсь, раньше я к своему стыду знала о Серикболе Кондыбае совсем немного, - сказала участница форума в Актау, кинопродюсер Майра Карсакбаева. - Но теперь благодаря ТЮРКСОЙ и той глубокой исследовательской работе, которую проводит эта организация, все больше людей - как в Казахстане, так и за рубежом - смогут познакомиться с гениальными трудами безвременно ушедшего ученого, которые раскрывают мифологическое сознание тюркских народов, их духовную связь с космосом, природой и исторической памятью.

Патриотизм ученого, который прожил всего 36 лет (1968-2004), проявился в оставленном им интеллектуальном наследии – 15-томном академическом труде на стыке лингвистики, фольклористики, истории и исторической географии, а самое главное – по мифологии. Узнать о нем подробнее можно, пройдя по этой ссылке.



