Тюрьму «Алькатрас» в США могут снова открыть

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп заявил, что в восстановленной тюрьме строгого режима в Калифорнии будут содержаться «самые безжалостные и жестокие преступники Америки», и что это «станет символом закона, порядка и справедливости»

 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 5 мая, распорядился вновь открыть тюрьму «Алькатрас» в Калифорнии, работа которой была прекращена в 1963 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

«Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах, - написал глава Белого дома на платформе Truth Social. - Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму «Алькатрас» для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки».

«Мы больше не будем заложниками преступников, бандитов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять нам выдворять преступников, приехавших в нашу страну нелегально. Возобновление работы «Алькатраса» станет символом закона, порядка и справедливости», - добавил Дональд Трамп.

Бывшая федеральная тюрьма строгого режима «Алькатрас» располагается на острове в заливе Сан-Франциско. Она была построена на месте старого форта в 1912 году и первоначально использовалась как военная тюрьма, однако в 1936 году была передана в ведомство Министерства юстиции, перестроена и стала еще более надежной. В «Скалу», как ее стали называть, направляли самых опасных преступников: в частности, здесь сидел знаменитый гангстер Аль Капоне.

«Алькатрас» считался самой суровой тюрьмой в США, бывшие заключенные неоднократно сообщали о жестокости тюремной охраны и бесчеловечных условиях, в которых они содержались. За годы работы тюрьмы из «Скалы» было совершено 14 попыток побега, и ни один не увенчался успехом.

В 1963 году тюрьма была закрыта. С тех пор в ней работал музей, пользовавшийся популярностью у туристов.

 

#США #тюрьма #Алькатрас

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