У казахского языка большое будущее

Выступая на форуме, Ерлан Карин отметил большую роль и высокую значимость деятельности Международного общества «Қазақ тілі». Он напомнил, что Глава государства уделяет особое внимание развитию казахского языка и расширению сферы его применения. Это входит в число приоритетов госполитики.

Госсоветник особо подчеркнул необходимость продвижения государственного языка через реализацию конкретных проектов и мероприятий.

В 2023 году была принята Концепция развития языковой политики до 2029 года. При Правительстве создана специальная Комиссия по реализации государственной языковой политики. С прошлого года возобновила работу Республиканская терминологическая комиссия (с того момента на ее заседаниях были утверждены около 1 700 терминов в общественно-гуманитарном и естест­венно-математическом направлениях). Создана Республиканская орфографическая комиссия.

– Реализуются важные проекты по развитию государственного языка и его совершенствованию с помощью цифровых технологий. Работа ведется в таких направлениях, как упрощение процесса изучения казахского языка, сбор и цифровизация языковых данных, автоматическая обработка языковых ресурсов и другие. По поручению Главы государства начаты проекты по созданию национальной языковой модели, развитию искусственного интеллекта, а также запуску платформ для проверки орфографических и грамматических норм казахского языка, – рассказал Госсоветник.

Методические платформы для изучения госязыка стали более доступными. В стране функционируют 115 центров обучения казахскому языку, в прошлом году в них прошли обучение около 46 тыс. человек.

Как подчеркнул Государственный советник, казахский язык – незыб­лемая опора нашей национальной самобытности и независимости. И относиться к его развитию нужно соответствующим образом.

Госсоветник призвал избавиться от пессимизма в отношении будущего казахского языка: он входит в число 80 самых устойчивых языков мира и в 2023 году занял 79-е место среди наиболее распространенных языков планеты. Сфера применения и интерес к его изучению постоянно растут, причем, что особенно важно, среди молодого поколения, которое не только обеспечивает языку будущее, но и своей креативной деятельностью вносит огромный вклад в его популяризацию и дальнейшее продвижение.

– Укрепление позиций государственного языка – общая задача и общее дело всего общества. Государство, общество, бизнес, каждый гражданин – все должны вносить свой вклад. И это уже происходит, – подчеркнул Госсоветник.

Ерлан Карин обратил внимание на важность утверждения казахского языка как языка науки. Такие передовые области, как высокие технологии и искусственный интеллект, должны «говорить» на казахском. Особенно важно внедрение казахского языка в инженерно-технические и естественно-научные дисциплины.

Он также затронул такие аспекты развития госязыка, как упорядочение переводческой деятельности, сохранение чистоты языка (недопущение чрезмерного и неоправданного употребления заимствований), увеличение объема качественного контента. Необходимо также усилить объединяющую роль казахского языка, сделать его подлинным языком межнационального общения, языком мира и согласия.

Делегаты съезда подвели итоги работы общества за 2023–2024 годы и определили приоритетные направления деятельности на предстоящий период.