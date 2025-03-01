У казахского языка большое будущее Статьи 1 марта 2025 г. 4:30 7 Александр Бри В Астане прошел VIII съезд Международного общества «Қазақ тілі». Приветственное письмо Президента его участникам на мероприятии зачитал Государственный советник Ерлан Карин. фото Игоря Бургандинова Выступая на форуме, Ерлан Карин отметил большую роль и высокую значимость деятельности Международного общества «Қазақ тілі». Он напомнил, что Глава государства уделяет особое внимание развитию казахского языка и расширению сферы его применения. Это входит в число приоритетов госполитики. Госсоветник особо подчеркнул необходимость продвижения государственного языка через реализацию конкретных проектов и мероприятий. В 2023 году была принята Концепция развития языковой политики до 2029 года. При Правительстве создана специальная Комиссия по реализации государственной языковой политики. С прошлого года возобновила работу Республиканская терминологическая комиссия (с того момента на ее заседаниях были утверждены около 1 700 терминов в общественно-гуманитарном и естественно-математическом направлениях). Создана Республиканская орфографическая комиссия. – Реализуются важные проекты по развитию государственного языка и его совершенствованию с помощью цифровых технологий. Работа ведется в таких направлениях, как упрощение процесса изучения казахского языка, сбор и цифровизация языковых данных, автоматическая обработка языковых ресурсов и другие. По поручению Главы государства начаты проекты по созданию национальной языковой модели, развитию искусственного интеллекта, а также запуску платформ для проверки орфографических и грамматических норм казахского языка, – рассказал Госсоветник. Методические платформы для изучения госязыка стали более доступными. В стране функционируют 115 центров обучения казахскому языку, в прошлом году в них прошли обучение около 46 тыс. человек. Как подчеркнул Государственный советник, казахский язык – незыблемая опора нашей национальной самобытности и независимости. И относиться к его развитию нужно соответствующим образом. Госсоветник призвал избавиться от пессимизма в отношении будущего казахского языка: он входит в число 80 самых устойчивых языков мира и в 2023 году занял 79-е место среди наиболее распространенных языков планеты. Сфера применения и интерес к его изучению постоянно растут, причем, что особенно важно, среди молодого поколения, которое не только обеспечивает языку будущее, но и своей креативной деятельностью вносит огромный вклад в его популяризацию и дальнейшее продвижение. – Укрепление позиций государственного языка – общая задача и общее дело всего общества. Государство, общество, бизнес, каждый гражданин – все должны вносить свой вклад. И это уже происходит, – подчеркнул Госсоветник. Ерлан Карин обратил внимание на важность утверждения казахского языка как языка науки. Такие передовые области, как высокие технологии и искусственный интеллект, должны «говорить» на казахском. Особенно важно внедрение казахского языка в инженерно-технические и естественно-научные дисциплины. Он также затронул такие аспекты развития госязыка, как упорядочение переводческой деятельности, сохранение чистоты языка (недопущение чрезмерного и неоправданного употребления заимствований), увеличение объема качественного контента. Необходимо также усилить объединяющую роль казахского языка, сделать его подлинным языком межнационального общения, языком мира и согласия. Делегаты съезда подвели итоги работы общества за 2023–2024 годы и определили приоритетные направления деятельности на предстоящий период. #Астана #қазақ тілі #съезд #Международное общество