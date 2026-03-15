Как отметил председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, для любого государства принятие новой Конституции - это самое важное событие в жизни страны. При этом он подчеркнул высокий уровень подготовки.

«Видно, насколько хорошо подготовлены и комиссии, и сами избирательные участки, насколько информативно сделан весь материал, который находится на участках. Отметили еще, что отдельно есть места для голосования для маломобильных людей. Это тоже очень важно. Я думаю, что у нас сегодня еще будет возможность обязательно проехать по избирательным участкам, посмотреть, потому что на самом деле есть, чему поучиться: организация проведения такого мероприятия, я думаю, что на высшем уровне», - сказал спикер.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев отметил, что Казахстан умеет проводить выборы.