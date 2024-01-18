У Казахстана нет данных о детях, усыновленных иностранцами до 1999 года - сенатор

Общество
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Дархан Кыдырали предлагает провести расследование, чтобы узнать их судьбу и помочь с  гражданством, в случае необходимости, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат отметил, что проблема об иностранном усыновлении поднималась не раз, и даже были попытки со стороны прокуратуры урегулировать ситуацию. Но видимых результатов еще нет.

«В 2014 году Генеральная прокуратура страны выразила обеспокоенность судьбой детей, переданных за рубеж. Тогда было проведено специальное расследование и предложено создать единую информационную систему для детей-сирот и граждан, желающих их усыновить. Однако мы не знаем результатов этого расследования и хода принятия решений. Взяты ли под наблюдение 120 детей, усыновленных в такие страны, как ЮАР, Кения, Филиппины, Мексика, Мальта, Аргентина? Создана ли единая информационная система?» - задался вопросом Дархан Кыдырали.

В целях защиты прав детей, усыновленных иностранцами, Казахстан в 2010 году ратифицировал Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления. По данным Минобразования, с момента подписания Конвенции иностранные граждане усыновили 158 казахстанских детей. Из них 157 детей выехали за границу в 2013-2019 годах. А за последние 4 года был усыновлен 1 ребенок.

«До подписания Конвенции, в период с 1999 по 2011 год, иностранцы усыновили 8 805 детей. 5 217 из них сейчас сняты с учета в связи с достижением совершеннолетия. Собрана информация о 3 588 несовершеннолетних. К сожалению, есть много людей, которые не сообщают и не присылают информацию. Например, нет информации о 30 детях, отправившихся в Южную Африку. Аналогично нет информации о судьбе 104 детей в США, 113 - в Бельгии и т.д. Самое страшное, что у нас совершенно нет данных о казахстанких детях-сиротах, усыновленных иностранцами до 1999 года», - возмутился сенатор.

Он предлагает провести исследование по сиротам, усыновленным иностранцами до 1999 года, помочь таким детям найти биологических родителей, а также при их желании оказывать содействие в получении гражданства нашей страны.

#казахстан #дети #Сенат #иностранцы #приемные семьи

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