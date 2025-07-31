У кого летом снега не выпросишь

Природа и мы
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Когда полуденное солнце достигает состояния белого каления, листья на деревьях скручиваются в жухлую трубочку, а подошва влипает в лоснящийся асфальт, кое у кого начинаются снежные ванны...

фото Юрия Беккера

Искусственные осадки прямо в вольере для белой медведицы по кличке Пурга производит специальный аппарат, еще у нее есть берлога, оборудованная промышленным кондиционером, и два бассейна с прохладной водой. О таких курортных условиях сейчас мечтают тысячи жителей тонущего в адской жаре мегаполиса. Но есть они только у Пурги.

Молодая медведица появилась в алматинском зоопарке два года назад на смену любимцу публики Алькору, который умер по причине преклонного возраста. Администрации пришлось постараться, чтобы найти в зверинцах по всему миру такого же жизнерадостного, коммуникабельного и игривого северного зверя. Навстречу пошли в знаменитом московском зоопарке. Пурга смогла быстро адаптироваться к азиатскому климату и теперь даже в лютый зной резвится в бассейне с любимыми игрушками: пластиковыми бочками и гигантским поплавком.

Жара досаждает не только выходцам из Заполярья. Когда слишком жарко, то плохо всем. Но у животных на этот случай есть адаптивные инстинкты, которые помогают им приспосабли­ваться к окружающей среде.

Вот, к примеру, уроженцы африканской саванны – носороги. В зоопарке Алматы их дружная троица: Куат, Самат и Сезим. Они из семейства редких белых носорогов. Впрочем, эта деталь вряд ли будет замечена непосвященным наблюдателем. Во-первых, потому что белый от серого отличается не столько окрасом, сколько размером, а во-вторых, копытные обычно спасаются от палящего солнца, вываливаясь в однотонной грязи. Древнейшие обитатели земли, хоть и бывают страшными в гневе, на самом деле очень чувствительны к погодным условиям и болезням. Панцирь высохшей грязи служит им защитой от солнечных ожогов и назойливых паразитов.

Физиологические и поведенческие механизмы для терморегуляции есть у всех видов диких животных, птиц и даже существ положением ниже на эволюционной лестнице: одни теряют шерсть и потеют, другие роют ямки в земле, меньше едят и двигаются.

Но в любом случае в условиях неволи без помощи человека им никак не обойтись. В зоопарке Алматы рассказали, что в летний знойный период меняется система наблюдения и поддержки, чтобы его обитатели смогли без потерь пережить погодную аномалию. Главное в этом деле – надежное укрытие от солнца и свежая питьевая вода.

#Алматы #зоопарк #животные #лето

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