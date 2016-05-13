Культура
У конкурса "Жас канат" появился официальный сайт
Жания Уранкаева
Впервые в истории большого ежегодного Республиканского музыкального конкурса "Жас канат" появился отдельный официальный сайт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-центр конкурса. 

На запущенном сайте можно найти имена и краткие биографии конкурсантов нынешнего года,  услышать гимн конкурса в исполнении участников разных лет, а также ознакомиться со всей 25-летней историей конкурса.

По информации пресс-центра конкурса, в понедельник, 16 мая, участники "Жас канат-2016" впервые соберутся вместе. Заключительные туры конкурса пройдут с 20 по 22 мая.

Как отмечается, в конкурсе приняли участие представители всех регионов страны, при этом четверть участников – выходцы из "глубинки".

"Жасканатовцы лично познакомятся друг с другом, организаторами и командами звукорежиссеров, стилистов и другими, чтобы всем вместе поработать над созданием общего праздника музыки и молодости", – говорится в распространенном сообщении. 

5735960063d3e1463129600.jpg
Участники "Жас канат-2016"

В разные годы конкурс подарил отечественной эстраде таких звезд, как: Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа "Уркер", Бахыт Шадаева, Курмаш Маханов, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Жанна Саттарова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Мадина Садвокасова, Нурлан Албана, Бейбит Корган и многие другие.

По условиям конкурса в нем нельзя принимать участие дважды.

Напомним, юбилейный, XXV Республиканский конкурс молодых исполнителей "Жас канат-2016" пройдет в столичном Дворце Мира и Согласия с 16 по 22 мая.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
Неравенство – качество роста национальных экономик
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
В завершение сезона
Высокая миссия курултая
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Напрямую: вопрос – ответ
Здравоохранение на подъеме
Пространство для диалога
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Культура
"Снесен дом Ахмета Байтурсынова": в облакимате прокомментир…
Культура
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" пр…
Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару …
Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент комп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]