У конкурса "Жас канат" появился официальный сайт

Впервые в истории большого ежегодного Республиканского музыкального конкурса "Жас канат" появился отдельный официальный сайт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-центр конкурса.
На запущенном сайтеможно найти имена и краткие биографии конкурсантов нынешнего года, услышать гимн конкурса в исполнении участников разных лет, а также ознакомиться со всей 25-летней историей конкурса.
По информации пресс-центра конкурса, в понедельник, 16 мая, участники "Жас канат-2016" впервые соберутся вместе. Заключительные туры конкурса пройдут с 20 по 22 мая.
Как отмечается, в конкурсе приняли участие представители всех регионов страны, при этом четверть участников – выходцы из "глубинки".
"Жасканатовцы лично познакомятся друг с другом, организаторами и командами звукорежиссеров, стилистов и другими, чтобы всем вместе поработать над созданием общего праздника музыки и молодости", – говорится в распространенном сообщении.
Участники "Жас канат-2016"
В разные годы конкурс подарил отечественной эстраде таких звезд, как: Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Нурлан Абдуллин, группа "Уркер", Бахыт Шадаева, Курмаш Маханов, Сакен Майгазиев, Гаухар Каспакова, Жанна Саттарова, Алтынай Жорабаева, Жанна Орынбасарова, Мадина Садвокасова, Нурлан Албана, Бейбит Корган и многие другие.
По условиям конкурса в нем нельзя принимать участие дважды.
Напомним, юбилейный, XXV Республиканский конкурс молодых исполнителей "Жас канат-2016" пройдет в столичном Дворце Мира и Согласия с 16 по 22 мая.