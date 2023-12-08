"У меня для тебя сюрприз": знакомство в соцсети закончилось разбоем в Шымкенте
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Подозреваемого, обманувшего жительницу Шымкента, задержали по «горячим следам», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД
Горожанка рассказала, что 21-летний мужчина, с которым она познакомилась в интернете несколько дней назад, обещал ей сюрприз и, завязав глаза, завел ее в квартиру. Там, связав девушке руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счет и покинул квартиру.
«Парня задержали в течение пары часов на городском Арбате. Он оказался жителем Уральска, приехавшим недавно на заработки. Подозреваемый находится в ИВС», — сообщили в департаменте полиции.