"У меня для тебя сюрприз": знакомство в соцсети закончилось разбоем в Шымкенте

Фото: polisia.kz

Горожанка рассказала, что 21-летний мужчина, с которым она познакомилась в интернете несколько дней назад, обещал ей сюрприз и, завязав глаза, завел ее в квартиру. Там, связав девушке руки и угрожая кухонным ножом, заставил оформить онлайн-кредит. Поступившие деньги злоумышленник перевел на свой счет и покинул квартиру.