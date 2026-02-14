У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде

Олимпиада
180

Олимпийский чемпион 1994 года, тренер казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова Алексей Урманов прокомментировал победу ученика на Олимпиаде в Милане, сообщает Sports.ru

Фото: Сали Сабиров

– Алексей Евгеньевич, вам такое хотя бы снилось? Или вы прямо ехали выигрывать?

– Нет, сказать, что мы ехали выигрывать, неправильно. Верно сказать, что мы очень серьезно готовились весь сезон именно к этому турниру. Олимпиада была в приоритете с самого начала. Это не означает, что мы халатно или спустя рукава относились к другим турнирам, нет. И сезон складывался очень непросто.

Мы вернулись к старой короткой программе, 10 миллионов раз меняли расстановку элементов в произвольной. То есть мы искали ключики для того, чтобы, как Михаил все время говорит, обе программы на всех соревнованиях катать чисто. И у него практически это получилось и здесь.

Я его всегда призывал, и на Олимпиаде, чтобы мы ни о каких местах не думали. В первую очередь – о том, что мы должны сделать. А другие пускай думают о чем-то другом.

– Эмоции сопоставимы с тем, что были у вас при завоевании олимпийского золота?

– Смотрите, сейчас уже поздний вечер на дворе. Надо, простите за выражение, переспать с этой феерией и победой. И завтра придет другое понимание. Но сейчас по горячим следам... Это вообще разное. Когда я сам катался и когда сейчас тренирую – совсем по-разному.

Сейчас у меня очень серьезная гордость за мальчишку. Ну, не за мальчишку, а за этого мужчину, за Михаила Шайдорова. Потому что он большой молодец.

Я сейчас за кулисами общался со своими коллегами и могу сказать – очень горжусь, что у меня появился такой спортсмен, которому я могу доверять. Могу доверять риски. Сегодняшний четверной флип в произвольной программе был очень сырой, мы его мало потренировали. Я очень сильно за это переживал. Будь на его месте другой спортсмен, ни в коем случае не отправил бы его на исполнение. А этому спортсмену доверяю.

– Когда из этого кресла лидера поднимался Михаил, вы сразу после победы ему сказали какие-то слова, вероятно, важные. Какие?

– Я ему на ухо сказал такую вещь... Знаете, этой зимой он провел такую классную тренировку, что просто можно было обалдеть. И я ему сказал: «Смотри, только не стань мне олимпийским чемпионом после такого катания на тренировке!» (грозит пальцем.) Вот что я ему сказал. Всему свое время. А сейчас я ему сказал: «Ты помнишь, что я тебе говорил?» – сказал Урманов.

Напомним, сегодня ночью казахстанский фигурист стал олимпийским чемпионом, набрав по итогам короткой и произвольной программ 291,58 балла.

Позже Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпиады.

 

