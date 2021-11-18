У скончавшейся пациентки больницы украли деньги с карты в Степногорске
В Акмолинской области злоумышленница похитила деньги, принадлежавшие скончавшейся пациентке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
16 ноября в управление полиции города Степногорска поступило заявление местной жительницы о краже.
«Предварительно установлено, что с 29 октября по 8 ноября неизвестный путем свободного доступа с банковской карты Halyk Bank похитил денежные средства в сумме 309 тысяч тенге. Банковская карта принадлежала скончавшейся 8 ноября в терапевтическом отделении пациентке», – сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили подозреваемую. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК «Кража».