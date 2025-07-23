Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и МВД РК при содействии казахстанского посольства экстрадировали из Азербайджана гражданина Казахстана, разыскиваемого за совершение серии особо тяжких преступлений, включая убийство и разбой, сообщает Kazpravda.kz

По данным главного надзорного органа, в октябре прошлого года подозреваемый в группе с другим злоумышленником выманили знакомого предпринимателя на встречу, в ходе которой избили его до потери сознания, завладели его имуществом общей стоимостью около 40 млн тенге, затем вывезли его за пределы Алматы и убили.

Один из подозреваемых был задержан по горячим следам, а второй скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В январе текущего года разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

«В настоящее время он водворён в следственный изолятор. За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества», – говорится в информации.

Напомним, обещавшего доходы от Wildberries казахстанца экстрадировали из ОАЭ. Мужчина выманил у доверчивых граждан деньги, обещая доход от инвестиций в известную компанию.