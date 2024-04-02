Участковый из Павлодарской области приютил пострадавшую при паводках семью

Паводки
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С первых дней паводка участковый инспектор полиции Актогайского района Турсынгали Ибраев принимает активное участие в спасательных работах, он вывез десятки людей и животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В первый день Турсынгали помогал сельчанам села Жалаулы, перевозил их к родственникам, в безопасное место. Пострадал дом и Серика Ахметова, который проживал с супругой, четырьмя детьми и внуком. Не раздумывая, участковый инспектор полиции привез их в свой дом, где они проживают уже шесть дней.

«Я рад, что все сельчане живы, все обошлось без человеческих потерь, для меня это главное. Я очень люблю свою работу и рад, что в такие моменты могу помочь им. Люди находятся в безопасном месте, мы для обеспечения сохранности имущества граждан продолжаем патрулирование»,- рассказывает Турсынгали Ибраев.

Сельчане выражают слова благодарности сотрудникам полиции и отмечают помощь своего участкового Турсынгали.

«Сначала он вывозил людей семьями из подтопленных домов, потом перегонял скот в безопасное место. Мы в какой-то период растерялись все. А он успокаивал нас, давал наставления. После завершения эвакуационных работ он ежедневно обходит и патрулирует затопленные талыми водами дома и участки. Когда в селе начались противопаводковые работы, он одним из первых направился в село. Участковый все эти дни вместе с коллегами эвакуировал на служебной машине людей из затопленных домов», – говорят местные жители.

Отмечается, что в Павлодарской области в противопаводковых работах задействовано 210 сотрудников полиции и 79 единиц служебной техники. В районах сотрудниками полиции проводится работа по обеспечению безопасности, установлено круглосуточное дежурство для защиты имущества граждан в эвакуированных населенных пунктах.

Местные исполнительные органы, полиция и органы по чрезвычайным ситуациям принимают меры по откачке затопленных объектов и спасению людей. Движение на трех участках автомобильных дорог, на которых проходит перелив, не приостановлено.
 

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