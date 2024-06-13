Участницу ОПГ экстрадировали в Казахстан из Молдовы

Женщине грозит наказание в виде лишение свободы до десяти лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сотрудники генпрокуратуры и АФМ при содействии МИД экстрадировали гражданку из Молдовы для привлечения к уголовной ответственности

Подозреваемая в период с 2021 по 2022 годы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации в Алматы.

Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.

«В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В мае текущего года она задержана на территории Молдовы. По запросу генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время она водворена в следственный изолятор в Алматы.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.