Участок дороги в обход Тараза стал платным

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

С 5 мая проезд по обходной автодороге вокруг Тараза станет платным — соответствующий приказ подписан и.о. министра транспорта Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Платный участок протяженностью 57 километров введен в эксплуатацию сроком на 20 лет, при этом сохраняется альтернатива: движение по маршруту через сам город.

Тарифы на проезд зависят от типа транспортного средства и способа оплаты.

Ставки платы за проезд за весь маршрут в одном направлении:

- для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 390 тенге в 2025 году, (постоплата), 330 тенге (предоплата).

- для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 790 тенге (постоплата), 670 тенге (предоплата).

- для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1190 тенге (постоплата), 1010 тенге (предоплата).

- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1590 тенге (постоплата), 1350 тенге (предоплата).

- для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1980 тенге (постоплата), 1680 тенге (предоплата).

Приказ вводится в действие с 05.05.2025 г.
 

#Тараз #дороги #оплата

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