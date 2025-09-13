Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане

Столица
16

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Айтеке би на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Сыганак, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ будет частично поэтапно перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано только в одном направлении с 15 по 18 сентября от ул. К. Мухамедханова в сторону ул. Сыганак, затем с 19 по 23 сентября от ул. Сыганак в сторону ул. К. Мухамедханова.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #дороги #ремонт

