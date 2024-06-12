Учат быть солдатом

В последние годы привычная школьная программа НВП претерпела серьезные изменения. Сейчас она называется НВТП – начальная военная и технологическая подготовка. Помимо военной направленности в предмет входит и технологическая составляющая: знание правил дорожного движения, навыков вождения и даже военной робототехники.

Минпросвещения отмечает, что школьная программа НВТП действует на основе государст­венного общеобязательного стандарта образования, типовых учебных планов и программ. Цель предмета – формирование у обучающихся представления об основах обороны государства, об особенностях Вооруженных сил РК, воспитание у детей осознанного отношения к воинской службе. Предмет ведется среди учеников 10-х и 11-х классов по одному часу в неделю. В общем – 34 часа в учебном году, а также 30 часов для проведения учебно-полевых сборов.

О том, как воспитывают будущих защитников Родины, рассказал учитель НВТП школы-лицея № 59 г. Астаны Сабит Умирбеков. Недавно он получил из рук министра просвещения нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» за вклад в развитие образования.

Сабит Аманжолович преподает начальную военную подготовку с 1991 года. Объясняет, что в предмет входят такие важные для школьников темы, как огневая, тактическая, строевая подготовка, изучение уставов Вооруженных сил РК, основ безопасности жизнедеятельности.

Вместе с тем важно не просто прочитать ребятам теорию, но и отработать практические навыки по тактической подготовке. В школе № 59 для этого создана хорошая материально-техническая база. К примеру, для отработки строевого марша во дворе имеется плац. Гордость школы – свой электронный тир, где ребята могут посоревноваться в стрельбе.

– Наша школа – одна из крупных в городе, где обучаются 5 700 учеников. В этом году мы отремонтировали кабинет НВТП. Есть у нас шесть ММГ – массогабаритных макетов автомата АК. По строению, размеру, весу – точная копия настоящего автомата Калашникова. Также имеем десять пневматических винтовок ИЖ, макеты пистолетов, учебные гранаты. Проводим занятия по разборке и сборке оружия и учебные стрельбы в тире, благодаря чему дети узнают траекторию полета пули и другие характеристики, – рассказывает Сабит Умирбеков.

Школьники должны уметь не только на время разобрать автомат, но и быть психологически подготовленными.

– Важно обучить детей быть стрессоустойчивыми. Многие командиры в жесткой форме отдают команды, и ученик на это может обидеться. Мы объясняем, что выполнение приказа – это важная составляющая военной службы. И приводим статью 36 Конституции, которая гласит, что защита своей Родины является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина, – продолжает он.

По словам педагога, раньше на его предмет в неделю выделялось два часа, и акцент был только на военную подготовку. А сейчас одного часа занятий, куда еще внедрили изучение технологии, явно недостаточно.

– Последние два года предмет изменился. Наша школа была в числе пилотных по апробации новой программы. В ней по­явилась военная робототехника, включили ПДД, изучение дорожных знаков, светофора, регулирования. Изначально планировали изучение только военно-колесных машин, но упор пошел на гражданский транспорт. Конечно, мы должны идти в ногу со временем, изучать технические новинки в армии. Но появилась обоснованная критика со стороны учителей, что это лишнее, меньше стало времени уделяться непосредственно военной подготовке, – говорит Сабит Аманжолович.

Сегодня, по его словам, городским бюджетом не выделяются средства на учебно-полевые сборы учеников. Хотя по отчету Минпросвещения такие сборы проводятся.

– Раньше 30 часов учебно-полевых сборов оплачивались отдельно. Но во время пандемии коронавируса эта система нарушилась, и теперь многие школы своими силами проводят УПС. Мы эти часы все равно отрабатываем. Эти практические занятия для детей важны, – убежден учитель.

Для проведения сборов не в каждой школе есть оборудованная территория. Например, из-за плотной застройки в школах часто не найдешь поля для тактических занятий, отработки стрельбы и преодоления полосы препятствий. А еще сборы должны проводиться весь день, поэтому ребят надо кормить и создавать им условия.

– Мы в 59-й школе с 13 по 17 мая сами провели учебно-полевые сборы. Участвовали девять десятых классов. В течение пяти дней они отрабатывали важные элементы военной подготовки, – подчеркнул Сабит Умирбеков.

Как пояснила пресс-служба Минпросвещения, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в ГОСО, типовые учебные планы и программы, в том числе по НВТП.

Так, в программе 10-го класса систематизирован теоретический материал и предложены практические темы. В 11-м классе добавлены темы для изучения современных природных катастроф и по огневой подготовке. Темы робототехники и IT-технологии представлены с ориентацией на современное техническое направление.

Новую разрабатываемую методику прокомментировал преподаватель-организатор НВТП школы-гимназии № 47 г. Астаны Ныгметола Черкешев. Он считает, что на уроках школьники получают азы военной службы, которые им пригодятся в будущем:

– Большое внимание в новой методике уделяется боевой подготовке. Полагаю, это правильно. Когда новобранец приходит в вооруженные силы, он должен знать не только элементарное «становись», «равняйся», «смирно», но уметь стоять в строю, выполнять команды, бегать, стрелять, знать правовые основы. Поэтому больше времени необходимо уделять строевой, огневой, тактической подготовке. А научиться водить машину можно и после школы.