Учения по поиску и спасанию прошли в казахстанской акватории Каспия

Армия , ВВС
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Венера Баталова
корреспондент

В учениях использовались вертолеты и корабли

Фото: КГА РК

Авиационная администрация Казахстана при поддержке МЧС РК и пограничной службы КНБ провела координационные учения по организации и проведению поисково-спасательных операций в акватории Каспийского моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

В учениях участвовали координационный центр поиска и спасания (КЦПС) из Астаны, служба обслуживания воздушного движения Атырауского филиала РГП «Казаэронавигация», командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК из Астаны, государственное морское судно пограничной службы КНБ РК, гражданское морское судно Норд Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. и поисково-спасательное воздушное судно Ми-8АМТ АО «Казавиаспас», дежурящие в аэропорту Атырау, при поддержке на борту воздушного судна подготовленных спасателей территориального подразделения ДЧС МЧС РК с опытом аварийно-спасательных работ на водоемах для усиления сил и средств. 

В ходе учений специалисты отработали элементы аварийного оповещения согласно схеме оповещения дежурных сил и средств заинтересованных органов, ведомств и лиц, также проведения поисково-спасательной операции экипажа вертолета, условно терпящего бедствие в акватории Каспийского моря.

Также проверили навыки в поисково-спасательном обеспечении полетов при полетах и спасении над водным пространством, работу экипажа поисково-спасательного вертолета с системой лебедочной грузовой, предназначенной для подъема и опускания людей в режиме зависания вертолета.

Учения сфокусировались на разработке эффективных методик поиска и эвакуации пострадавших в море. Использовались вертолеты, корабли, активно участвовали спасатели ДЧС Атырауской области.

Как отмечается, благодаря скоординированным усилиям поисково-спасательная операция в Каспийском море была успешно завершена в течение трех часов.

Результаты учений подчеркнули эффективность взаимодействия всех участвующих сил и средств, а также необходимость регулярного проведения подобных учений для поддержания высокого уровня подготовки.

Учения являются важным элементом национальной системы поисково-спасательного обеспечения полетов, обеспечивающей оперативное реагирование на авиационные происшествия во всей стране, включая акваторию Каспийского моря, добавили в пресс-службе.

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