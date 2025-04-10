Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. Из Азербайджана прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения

Фото: Актауский гарнизон

В рамках подготовки к совместным казахстанско-азербайджанским военно-морским учениям «Каспийский бриз – 2025» прошли штабные переговоры с представителями оборонного ведомства Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz по информации пресс-службы Актауского гарнизона

На переговорах первый заместитель – начальник главного штаба Военно-морских сил Казахстана капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков и начальник штаба Военно-морских сил Азербайджана капитан 1-го ранга Теймур Муршудов обсудили и согласовали детали предстоящих учений.

Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. По прибытии кораблей будут уточнены план учений и детали розыгрыша эпизодов на картах.

Этап «ведения боевых действий» предполагает комплексную отработку задач. Предусмотрено развертывание кораблей в районе проведения учений, выполнение элементов совместного плавания кораблей на переходе морем. Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям.

– Учения охватят широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности взаимодействия и укрепления взаимоотношений между военно-морскими силами наших стран, – отметил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков.

К учениям будет привлечен личный состав береговых подразделений и кораблей (судов) военно-морской базы. Из Азербайджана на учения прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения.