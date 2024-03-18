Ученые предлагают есть мясо самых больших питонов в мире

В мире, Lifestyle
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Айман Аманжолова
[email protected]

По информации ScienceAlert, у мяса питонов обнаружили преимущества по сравнению с говядиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: freepik.com

Группа ученых из Австралии, Великобритании, Вьетнама и ЮАР предложила начать есть самых больших в мире питонов. Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследователи в течение 12 месяцев следили за разведением сетчатых и темных тигровых питонов на фермах в Таиланде и Вьетнаме. Они обнаружили, что мясо, полученное таким образом, имеет множество преимуществ по сравнению с более привычной говядиной.

Змеи, которых относят к числу самых больших в мире, быстро росли и не теряли вес даже при многомесячном голодании. При этом на каждый килограмм мяса питона приходилось тратить всего 1,2 килограмма корма. Для сравнения, на килограмм мяса кур и другой домашней птицы тратится 2,8 килограмма корма, на килограмм говядины — 10 килограммов корма.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров. Темные тигровые питоны, как правило, вырастают до 3,7 метра в длину.

 

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