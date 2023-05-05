Учет животных и согым без посредников: полезное мобильное приложение разработали в Минсельхозе

В Казахстане с 1 июня 2023 года запустят мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в Минсельхозе, приложение поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного (крестьянское хозяйство, товарищество, личное подсобное хозяйство и другие) может провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объеме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия.

«Через программу также можно будет получить ветеринарный паспорт и в будущем совершить куплю-продажу скота, заменить бирки при утере, а также снять животное с учета после убоя.

TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое.

По мере обновления приложения будет внедряться раздел для покупателей мяса. Во вкладке sogym.kz казахстанцы смогут заказать тушу прошедшего ветеринарный контроль животного напрямую у сельхозтоваропроизводителя», – поделились полезными функциями проекта в МСХ.

Приложение работает на смартфоне как в онлайн-, так и офлайн-режиме. В случае отсутствия Интернета данные обновятся, как только будет подключение к сети.

Пока TortTulik будет доступен для скачивания в Android (Play Market), позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS.

В ведомстве подсчитали, что потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 млн владельцев скота по всей стране.

Новое приложение Министерство сельского хозяйства разработало совместно с Аналитическим центром экономической политики в АПК.