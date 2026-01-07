Учиться беречь будущее

Таза Казахстан
3
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В этот день в СШ № 2 села Балкашино Акмолинской области было особенно оживленно. Самые активные и неравнодушные к природе старшеклассники собрались, чтобы поучаствовать в команд­ной игре «Табиғат жолбасшысы». Мероприятие прошло в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

фото из архива отдела внутренней политики района

В процессе игры ребята отвечали на вопросы, спорили, предлагали свои идеи, искали решения. Как сократить количество мусора? Почему важно сортировать отходы? Что каждый человек может сделать уже сегодня, чтобы сохранить окружаю­щую среду? Эти темы звучали в каждом задании, превращая игру в настоящий диалог о будущем планеты.

Работа в командах шла динамично. Одни участники разрабатывали экопроекты, другие обсуждали, как рационально использовать природные ресурсы, третьи искали способы вовлечь в экодвижение больше людей. Атмосфера была теплой и дружеской, при этом школьники чувствовали, что их мнение важно.

Почетными гостями стали представители местной власти, депутаты районного маслихата.

По итогам игры лучшие команды были награждены дипломами и памятными подарками. Как приз­нались сами ребята, главным для них стало чувство причастности к важному делу. По словам ученицы СШ № 1 села Балкашино Дарьи Неволько, такие мероприятия очень нужны, потому что они расширяют знания об экологии, учат ответственности за окружаю­щий мир.

– Мы чувствовали себя не просто участниками конкурса, а настоящей командой, способной менять мир к лучшему, – сказала Дарья.

Игра «Табиғат жолбасшысы» показала, что забота об окружающей среде – это живой, увлекательный и очень нужный процесс. Такие мероприятия помогают воспитывать поколение, которое будет не только говорить о чистоте природы, но и за нее отвечать.

#акция #экология #Таза Қазақстан

