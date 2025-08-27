Лидер сборной нашей страны и десятый номер мирового рейтинга Елена Рыбакина в матче первого круга довольно легко выиграла у американки Джульет Пареджей – 6:3, 6:0. Во втором круге казахстанка сыграет с Терезой Валентовой из Чехии, которая в первом матче победила итальянку Лючию Бронцетти – 6:3, 3:6, 6:4.

Вторая ракетка Казахстана и 55-й номер мирового рейтинга Юлия Путинцева в матче первого круга сыграла довольно непростой матч с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Наша спорт­сменка одержала победу по итогам двух сетов – 6:4, 7:6(4). При этом в первой партии она проигрывала 0:2 и 1:4, но сумела переломить ход встречи. Во втором сете Путинцева вела со счетом 4:2, затем упустила преимущество до 4:5, однако сумела выиграть на тай-брейке. В матче второго круга Юлия сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) – Клерви Нгуну (США).