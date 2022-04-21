Удачный старт

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила первый день чемпионата Азии с одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

Чемпионом континента на проходящем в столице Монголии Улан-Баторе первенстве Азии по видам борьбы стал наш тяжеловес Алимхан Сыз-дыков. В финальной схватке с представителем Южной Кореи Ким Мин Соком казахстанский 28-летний палуан, выступающий в весовой категории до 130 кг, уверенно выиграл первую половину противостояния со счетом 9:0 и досрочно одержал победу.

Отметим, что на пути к победе казахстанец также без особых проблем поочередно победил японца Арату Соноду со счетом 8:0 и борца из Кыргызстана Романа Кима – 12:3.

Но на этом радостные извес­тия из Монголии не закончились. Еще один казахстанский борец Амангали Бекболатов стал серебряным призером чемпионата Азии. Трехкратный чемпион Казахстана и многократный победитель международных турниров, выступающий в категории до 55 кг, в финале встречался с действующим чемпионом Азии – японцем Ю Шиотани. После стартовых двух минут схватки казахстанец вышел вперед со счетом 2:0, но затем пропустил атаку соперника и досрочно проиграл встречу (2:13). Пересмотр не выявил нарушений правил со стороны борца из Страны восходящего солнца.

Также серебряным призером первенства континента стал и наш палуан Максат Ережепов (между прочим, чемпион Азии 2017 года), выступающий в категории до 77 кг. В финальной схватке казахстанец сошелся с серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио Акжолом Махмудовым из Кыргызстана. Первая половина схватки завершилась в пользу нашего соотечественника со счетом 1:0, но вот во второй половине противостояния соперник вырвал победу со счетом 3:1 (в итоге 3:2).

Стал серебряным призером чемпионата Азии и казахстанец Мирамбек Айнагулов. Двукратный медалист мировых турниров, выступающий в категории до 63 кг, в финале встречался с Тынаром Шаршенбековым из Кыргызстана. Кыргызстанец уступал со счетом 1:3, но после сумел уложить нашего борца на лопатки и выиграть золотую медаль. Ранее 28-летний Айнагулов три раза брал медали континентальных турниров, но чемпионом пока что не становился.

Единственную бронзовую медаль нам принес Нурсултан Турсынов. 31-летний казах­станец в битве за третье мес­то выиграл схватку у Мелиса Айтбекова из Кыргызстана со счетом 7:2 и во второй раз в карьере вошел в число призеров континентальных стартов. В 2015 году Турсынов становился серебряным призером чемпио­ната Азии в Катаре.

Напомним, что первенство Азии по видам борьбы будет проходить в Монголии до 24 апреля, помимо борцов греко-римского стиля здесь еще выступят борцы вольного стиля и представительницы женской борьбы.