Ударил воспитанника: детского тренера по хоккею наказали в Павлодаре

В суде мужчина вину не признал и пояснил, что просто высказывался в грубой форме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара рассмотрел дело тренера по хоккею одной из местных спортивных школ. Мама воспитанника хоккейного клуба «Иртыш» обвиняла тренера команды в умышленном причинении легкого вреда здоровья несовершеннолетнему.

«Суд установил, что 11 марта в Актобе, в здании Ледового дворца, в раздевалке тренер ударил ребенка двенадцати лет. Экспертиза, протокол об административном правонарушении и показания свидетелей доказывают вину подсудимого», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Тренера признали виновным и назначили штраф 45 945 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.