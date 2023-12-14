Удержать умы в стране

Общество
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Самат Бейсембаев

В Казахстане стартовала программа выдачи жилищных ссуд для молодых ученых.

фото из архива "КП"

Данная возможность для завтрашних академиков открылась 1 декабря. Максимальная сумма кредита составит 20 млн тенге, срок займа – 19 лет.

Как сообщила на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, на сегодняшний день уже одобрены первые девять заявок.

– Программа даст возможность молодым ученым приобрести свою первую квартиру и, соответственно, остаться в Казахстане, продолжая научные исследования. В течение первых восьми лет, если полученная ссуда достигает 20 миллионов тенге, ежемесячный платеж составит 155 тысяч. В последующие годы, начиная с девятого, его размер уменьшится до 84 тысяч тенге, – отметила глава банка.

В целом в сфере академической науки в Казахстане работают 53 организации, которые относятся к Министерству нау­ки и высшего образования.

– Надеемся заинтересовать молодых ученых и удержать их в нашей академической среде. Сегодня уже очень большой спрос – много людей интересуется, и, соответственно, программа будет продолжаться. Мы ее запланировали на ближайшие пять лет, – добавила спикер.

Программа будет финансироваться из чистой прибыли банка. Планируется выделить порядка 16,6 млрд тенге в следующие пять лет.

– Новая жилищная программа позволит с минимальным первоначальным взносом от 10% взять кредит по ставке 5% годовых. ГЭСВ – от 5,2%, – разъяснила Ляззат Ибрагимова.

По критериям заемщики должны быть не старше 40 лет. Они или проживающие с ними члены семьи не должны иметь собственного жилья в течение последних пяти лет.

#программа #жилье #кредитование #молодые ученые

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