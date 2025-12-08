Удорожание госконтрактов взяли под контроль: Минфин ужесточил правила закупок

Аудит
122
Дана Аменова
специальный корреспондент

Согласно изменениям теперь учитывается порог демпинга при увеличении суммы договора

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Правила осуществления государственных закупок внесены новые изменения, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов. Соответствующие меры приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты РК, сообщает Kazpravda.kz📌

По итогам отдельных аудитов, касающихся эффективного использования государственных ресурсов, были установлены системные недостатки в законодательстве, создающие условия для ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками товаров, работ и услуг.

Необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в правовые акты в сфере государственных закупок возникла из-за ситуаций, когда после проведения экспертизы поставщики имели возможность путем внесения изменений в проектно-сметную документацию запрашивать выделение дополнительных средств. В связи с чем Правительству РК было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство о госзакупках. Предлагалось уточнить порядок применения ценовой скидки, которая используется как одно из условий выбора поставщика.

В результате приказом министра финансов РК соответствующие поправки были внесены в Правила осуществления государственных закупок. Теперь закреплена норма: если в договор вносятся изменения, приводящие к увеличению суммы в связи с корректировкой проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, то увеличение суммы договора производится с учетом минимального порогового значения демпинга, рассчитанного при подаче цены потенциальным поставщиком в рамках конкурса.

Данное изменение позволит более корректно учитывать ценовые условия при увеличении суммы государственных контрактов, что, в свою очередь, позволит оптимизировать бюджетные расходы.

