Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Правила осуществления государственных закупок внесены новые изменения, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов. Соответствующие меры приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты РК, сообщает Kazpravda.kz

По итогам отдельных аудитов, касающихся эффективного использования государственных ресурсов, были установлены системные недостатки в законодательстве, создающие условия для ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками товаров, работ и услуг.

Необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в правовые акты в сфере государственных закупок возникла из-за ситуаций, когда после проведения экспертизы поставщики имели возможность путем внесения изменений в проектно-сметную документацию запрашивать выделение дополнительных средств. В связи с чем Правительству РК было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство о госзакупках. Предлагалось уточнить порядок применения ценовой скидки, которая используется как одно из условий выбора поставщика.

В результате приказом министра финансов РК соответствующие поправки были внесены в Правила осуществления государственных закупок. Теперь закреплена норма: если в договор вносятся изменения, приводящие к увеличению суммы в связи с корректировкой проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, то увеличение суммы договора производится с учетом минимального порогового значения демпинга, рассчитанного при подаче цены потенциальным поставщиком в рамках конкурса.

Данное изменение позволит более корректно учитывать ценовые условия при увеличении суммы государственных контрактов, что, в свою очередь, позволит оптимизировать бюджетные расходы.