Удвоение экономики к 2029 году – приоритет «Amanat»

Участие в собрании приняли спикер Мажилиса, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов, депутаты, члены Правительства.

Открывая собрание, Ерлан Кошанов напомнил, что как партия парламентского большинства именно «Amanat» предложила Главе государства кандидатуру Премьер-министра и принимала непосредственное участие в формировании Правительства. Поэтому качест­венное исполнение предвыборной прог­раммы «Вместе с народом!» – общая ответственность партии, депутатского корпуса и Правительства.

– Предвыборная программа – наш главный документ. Это доверие миллионов наших соотечественников, проголосовавших за развитие страны. Поэ­тому оправдать надежды народа и выполнить данные обещания – это наша общая ответственность. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу удвоить экономику страны к 2029 году. Все это предусмотрено в предвыборной программе партии и утвержденной «дорожной карте». Это согласовано с Правительством. За это напрямую отвечают отраслевые министерства и члены фракции, – сказал он.

Председатель партии обратил внимание на позитивную динамику в реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы. Так, для улучшения жилищных условий казахстанцев в 2023 году построено 17 млн кв. м. жилья (было запланировано 15,5 млн), а в рамках проекта «Жер аманаты» более 10 млн га сельскохозяйственных земель возвращено в государственную собственность.

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал о проделанной Правительством работе по реализации предвыборной программы партии. Он подробно остановился на мерах по развитию экономики, поддержке бизнеса, сельского хозяйства, производства, повышению доходов граждан, улучшению социальной политики, решению вопросов занятости, инфраструктурного развития регионов и других важных направлениях.

– Правительство полностью выполняет все свои социальные обязательства. На эти цели выделяется более 40% респуб­ликанского бюджета. Так, с прошлого года установлена дополнительная выплата в рамках адресной социальной помощи в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. В 2023 году ее получили 186,8 тысячи детей. Помимо этого, в текущем году минимальный размер базовой пенсии увеличен до 65%, а максимальный – до 105% от минимального прожиточного уровня. Следует отметить, что сегодня Казахстан имеет самый высокий средний размер пенсий среди стран СНГ, – отметил он.

Повышаются и заработные платы различных категорий граждан: военнослужащих – на 50%, служб ЧС – на 40%, врачей – на 30%, медперсонала – на 20%, работников культуры и архивного дела – на 20%. Кроме того, в прошлом году были открыты 611 дошкольных учреждений на 67 тыс. мест и 165 школ на 137,8 тыс. ученических мест. Трудо­устроено 473 тыс. молодых казахстанцев.

Отдельно вице-премьер остановился на мерах по обеспечению жильем.

– До конца текущего года планируется строительство 18 миллионов квадратных метров жилья. Впервые в этом году на строительство арендного жилья из «Самрук-Қазына» выделено 272 миллиарда тенге, 40% из которых предназначено для строительства жилья на районном уровне. Также в этом году по линии «Отбасы банк» планируется предоставить 20 тысячам семей льготные кредиты под 7–9%, – проинформировал Нурлан Байбазаров.

Также он сообщил, что общий экспорт несырьевых товаров и услуг в 2023 году составил 35,6 млрд долларов. Рассказал вице-премьер и о системных мерах гос­поддержки сельского хозяйства. Так, в рамках проекта «Ауыл аманаты» на сегодняшний день выдано 14,2 тыс. мик­рокредитов на сумму 89,9 млрд тенге, что позволило создать более 15,7 тыс. рабочих мест.

В свою очередь секретарь партии «Amanat» Ержан Жилкибаев отметил, что партийцы на местах продолжают постоянный мониторинг реализации предвыборных обещаний с участием ответственных государственных органов.

– В настоящее время на строящихся объектах установлено более 600 пос­тов партийного контроля, в которых задействовано более 12 тысяч членов партии. На собраниях фракций партии в маслихатах заслушаны отчеты местных исполнительных органов. Также по результатам работы Комитета партийного контроля за неисполнение или недостаточную работу по реализации предвыборной программы к партийной ответственности привлечены 36 членов партии, – сказал он.

Депутаты Мажилиса обратили внимание членов Правительства на отставание по некоторым пунктам реализации предвыборной программы партии. В частности, как отмечается в сообщении пресс-службы партии, надо уделить внимание таким направлениям, как открытие детских садов, посадка деревьев, предоставление жилья для социально уязвимых групп и другим.

Резюмируя итоги собрания, председатель «Amanat» подчеркнул, что членам фракции и министрам следует усилить контроль за системной реализацией предвыборной программы Президента.

– Каждый депутат должен тщательно анализировать свой блок предвыборных обещаний и тесно работать с министерствами. При необходимости вносить предложения при рассмотрении бюджета. Это конкретные поручения Президента Касым-Жомарта Токаева в его предвыборной программе и пос­ланиях, обещания партии «Amanat» народу и обязательства, взятые на себя Правительством по развитию страны и улучшению благосостояния граждан, – заключил Ерлан Кошанов.