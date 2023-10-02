УЕФА рассматривает внедрение нового формата еврокубков

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Сообщается, что проект нового турнира предусматривает три дивизиона – Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Каждый из дивизионов представлен 18 командами.

Между лигами предполагается повышение и понижение в классе: по две команды между Суперлигой и Лигой Европы и по четыре – между Лигой Европы и Лигой претендентов. Кроме того, повышение или понижение в классе будет зависеть не от результатов одного сезона, а от среднего показателя за последние три или пять лет.

Чтобы решить проблемы, связанные с календарем, каждый дивизион может быть разделен на две группы с финальной стадией турнира. Также в турнирной таблице Суперлиги возможен учет результатов команды в национальной лиге, который также может принести денежный бонус, а заявка клуба может быть расширена до 34 игроков.

По сообщениям европейских спортивных изданий, ожидается, что в конце октября соберётся Исполнительный комитет УЕФА, где будет обсуждаться этот вопрос. При этом - если новый формат будет принят, то вступит в силу не ранее 2027 года.