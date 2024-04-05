Уголовное дело открыли по факту прорыва плотины Ворошиловского водохранилища

Об этом сообщили в прокуратуре Алматинской области, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

30 марта в Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища.

В результате были наполнены чаши двух озер, нижестоящих по руслу реки Жармуханбет, и как следствие, под угрозой подтопления оказалось 2 населенных пункта, где проживает свыше 12 тысяч человек, часть из которых была экстренно эвакуирована.

Развернутым штабом и задействованными силами уполномоченных органов и волонтеров удалось не допустить трагических последствий.

В 2017 году управление финансов Алматинской области водохранилище передало по договору доверительного управления ИП «Петровой Л.», при этом конечным балансодержателем является ГКП на ВХ «Илиирригация» управления сельского хозяйства области.

Вместе с тем, по результатам проведенного анализа, прокуратурой Алматинской области зарегистрировано уголовное дело по уголовной статье «Халатность», расследование которого поручено департаменту Антикора по Алматинской области.