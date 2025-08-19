Уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак вводят в Казахстане

Согласно новой норме, принуждение к браку путём угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы до двух лет

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях реализации Концепции «Закон и порядок» и обеспечения принципа нулевой терпимости к правонарушениям, в Уголовный кодекс введена новая статья 125-1, предусматривающая уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По данным ведомства, Закон подписан Главой государства 16 июля 2025 года. Согласно Кодексу «О браке и семье», брак, заключенный по принуждению, признается недействительным.

«Брак – добровольный союз, и он может быть заключен только по обоюдному согласию. Принуждение, особенно с применением давления, угроз, психологического или физического насилия – это нарушение фундаментальных прав человека. В большинстве стран принуждение к браку – это серьезное преступление, потому что такой брак может сопровождаться изоляцией, насилием и даже попытками самоубийства со стороны жертвы», – прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что в некоторых странах принуждение к браку признается формой торговли людьми.

«За последние 5 лет в Казахстане зарегистрировано 257 таких уголовных дел, 95% из которых были прекращены. Согласно новой норме, принуждение к браку путём угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы до двух лет, а при тяжких последствиях до десяти лет.  Также внесены изменения в статью 125 Уголовного кодекса, исключающие возможность прекращения дела при добровольном освобождении потерпевшей. Теперь похищение женщины с целью принудительного брака будет квалифицироваться по совокупности статей 125 и 125-1 УК РК», – сказано в информации.

Кроме того, принятые меры направлены на усиление защиты прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания и формирование в обществе нетерпимости к нарушениям в сфере личной свободы.  

