Угрозы подтопления сохраняются 5 регионах – Казгидромет

Подъемы уровней воды продолжаются в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

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Об этом в СЦК рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.

На реке Есиль, граница с ССКО, во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодья, связанная с добеганием стоков с верховьев реки Есиль и боковых притоков. По бассейну реки Нура в границе с Карагандинской областью (Целиноградский, Коргалжынский районы).

Дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилищ Карагандинской области и добеганием талого стока с верховья реки.

7 апреля выпущены штормовые предупреждения. На главной артерии Костанайской области реке Тобол (Житикаринский, Денисовский, Костанайский и Мендыкаринский районы) и ее притоках Уй, Аят, Тогузак и Убаган наблюдаются ледоход и высокие уровни воды. Колебание составляет от -53 см до +142 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки.

«Также по Костанайской области сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозпостроек и дорог местного значения, расположенных в поселках, и находящихся ниже по течению реки, а также, находящихся в пойменных участках реки. По области Абай и Восточно-Казахстанской области в период с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков на большей части областей, и дальнейшего повышения температурного фона, а также с продолжением интенсивного снеготаяния и вскрытия рек, ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков», – сообщила представитель Казгидромет.



Возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.