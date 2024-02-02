Указ о призыве казахстанцев в армию подписал президент

Документ также об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Главой государства подписан Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года», - говорится в сообщении.

Так, президент поручил уволить в запас из рядов ВС РК, МВД, МЧС, КНБ, Службы государственной охраны РК в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

А также призвать на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.