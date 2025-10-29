О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 28 октября 2025 года

№ 1068