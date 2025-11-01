В этом году состоялось историческое событие – в Туркестане открылся университет Woosong University Kazakhstan, являющийся филиалом одного из ведущих вузов Республики Корея, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Сегодня Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева за вклад в развитие сферы высшего образования страны председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени.

Награду вручил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Вчера Глава государства принял председателя попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнга. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Ким Сонг Кёнгу за открытие в Туркестане филиала Woosong University, отвечающего передовым мировым стандартам в сфере образования.

В этом году состоялось историческое событие – в Туркестане открылся университет Woosong University Kazakhstan, являющийся филиалом одного из ведущих вузов Республики Корея.

Это важный шаг на пути к укреплению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в сфере образования и науки. Новый университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны.