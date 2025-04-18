Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых

В мире,США
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В рамках соглашения стороны создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых, заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом она написала в Facebook, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — подчеркнула министр.

По ее словам, соглашение предоставит возможности для «значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов».

В рамках соглашения стороны создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины, сообщила Свириденко.

Американский президент Дональд Трамп считает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано 24 апреля. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что сделка будет основана на том, о чем США и Украина договорились ранее.

О том, что Киев и Вашингтон могут уже в четверг, 17 апреля, подписать меморандум, говорил украинский президент Владимир Зеленский. Он пояснял, что речь идет о «меморандуме о намерениях», а не о самом соглашении.

Соглашение об украинских природных ресурсах должны были подписать еще во время визита Зеленского в Вашингтон в феврале, но сделка была сорвана из-за перепалки между президентами Украины и США в Белом доме. После этого Вашингтон предложил новый, более жесткий, вариант, который в Киеве раскритиковали.

#соглашение #США #меморандум #Украина

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