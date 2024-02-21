Украла у недееспособных

Общество
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Юлия Пулина

Бывшему директору Центра оказания специальных социальных услуг области Улытау, укравшей десятки миллионов тенге у подопечных, приговором суда назначено 3,5 года ограничения свободы.

фото из архива "КП"

Также в качестве наказания ей вынесено пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе, в госорганах и ведомствах, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.

Напомним, жертвами махинаций бывшей чиновницы стали 29 недееспособных, нуждающихся в опеке лиц, в том числе инвалиды I и II групп. Вместе с соучастниками она похищала пенсии подопечных. В апреле 2023 года они были задержаны, во время обысков сотрудниками АФМ у них были обнаружены пенсионные деньги постояльцев учреждения, а также банковские карты и документы, подтверждаю­щие преступную деятельность администрации дома престарелых. Все доказательства были изъяты, несмотря на попытки задержанных их уничтожить.

Кроме того, бывший директор, воспользовавшись служебным положением, четыре года произ­водила дополнительные начисления ряду сотрудников на основании фиктивных приказов о совмещении. Сумма незаконных начислений составила 12 млн тенге.

Столь «мягкое», как считают жители региона, наказание бывший директор получила, так как полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб государству и обманутым старикам и инвалидам. Общая сумма возмещения составила 44 млн тенге.

#суд #приговор #центр #хищения #инвалиды #область Улытау

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