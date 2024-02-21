Украла у недееспособных Общество 21 февраля 2024 г. 0:00 9 Юлия Пулина Бывшему директору Центра оказания специальных социальных услуг области Улытау, укравшей десятки миллионов тенге у подопечных, приговором суда назначено 3,5 года ограничения свободы. фото из архива "КП" Также в качестве наказания ей вынесено пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе, в госорганах и ведомствах, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК. Напомним, жертвами махинаций бывшей чиновницы стали 29 недееспособных, нуждающихся в опеке лиц, в том числе инвалиды I и II групп. Вместе с соучастниками она похищала пенсии подопечных. В апреле 2023 года они были задержаны, во время обысков сотрудниками АФМ у них были обнаружены пенсионные деньги постояльцев учреждения, а также банковские карты и документы, подтверждающие преступную деятельность администрации дома престарелых. Все доказательства были изъяты, несмотря на попытки задержанных их уничтожить. Кроме того, бывший директор, воспользовавшись служебным положением, четыре года производила дополнительные начисления ряду сотрудников на основании фиктивных приказов о совмещении. Сумма незаконных начислений составила 12 млн тенге. Столь «мягкое», как считают жители региона, наказание бывший директор получила, так как полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб государству и обманутым старикам и инвалидам. Общая сумма возмещения составила 44 млн тенге. #суд #приговор #центр #хищения #инвалиды #область Улытау