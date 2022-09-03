Укрепить земельную инспекцию на 200 человек предлагают в Минсельхозе

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о ходе работы по возврату в гособорот неиспользуемых сельхозземель, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что на сегодня возвращено государству 2,9 млн га неиспользуемых земель, и до конца 2023 года будут приняты решения по возврату еще 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями законодательства сельскохозяйственных земель.

«Для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию, выделив дополнительно 200 штатных единиц, а также усилить ответственность акимов районов и заместителей акимов областей, курирующих земельные отношения в случае ненадлежащего выполнения ими функций осуществления мониторинга по выявлению неиспользуемых земель», - резюмировал глава МСХ.