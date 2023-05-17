Укреплять сотрудничество, расширять контакты

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Ануар Калмыков

Казахстан и Евросоюз начинают официальные консультации об облегчении визового режима для казахстанских граждан.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу совершил рабочий визит в Брюссель, где провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза для обсуждения актуальной повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия и перспективных направлений его дальнейшего развития.

На встрече с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Борреллем глава МИД РК обсудил широкий спектр многогранных отношений Астаны и Брюсселя в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничест­ве между РК и ЕС. Отмечены регулярный характер и возросшая динамика политического диалога на высшем и высоком уровнях, заметный рост экономического сотрудничества и объемов европейских инвестиций.

Особое внимание стороны уделили обсуждению практичес­ких шагов по развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов. Рассмотрены меры для укрепления сотрудничества в развитии образования и науки, использования передовых технологий и инноваций.

Мурат Нуртлеу подробно ознакомил собеседника с ходом проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым комплексных политических и социально-экономических реформ в стране.

В свою очередь Жозеп Боррелль подчеркнул твердый наст­рой европейской дипломатии на дальнейшее расширение и укреп­ление сотрудничества с Астаной через реализацию конкретных мер и проектов.

– Мы внимательно следим за модернизацией вашей страны и поддерживаем масштабные политические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на построение Справедливого Казахстана. В этом году Евросоюз и Казахстан отмечают 30-летие дипломатических отношений. За это время нами заложен крепкий фун­дамент партнерства, – отметил Верховный представитель ЕС.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность, взаимодействие в Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Обсудили меры по нивелированию возможных негативных последствий от европейских санкционных режимов для казахстанской экономики.

На встрече с главным советником президента Европейского совета по внешней политике Саймоном Мордю Мурат Нуртлеу отметил продуктивный визит президента Шарля Мишеля в Астану в октябре 2022 года и успех его первой встречи с лидерами стран Центральной Азии. Собеседники подчеркнули, что эти мероприя­тия придали мощный импульс дальнейшему укреплению двустороннего и межрегионального сотрудничества. Стороны ведут работу над подготовкой второй встречи в таком же формате в ближайшее время.

Как отмечается в сообщении МИД РК, глава казахстанского внешнеполитического ведомства в ходе визита вручил Жозепу Борреллю и Саймону Мордю высокие государственные награды – ордена «Достық» первой и второй степеней, соответственно, – за весомый вклад в укрепление и развитие сотрудничества РК и ЕС.

Еще одну встречу в Брюсселе Мурат Нуртлеу провел с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан Казахстана.

Глава МИД РК подробно проинформировал собеседницу о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале наших граждан и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны РК, а также о мерах, принимаемых Правительством Казахстана в борьбе с незаконной миграцией и других важных аспектах работы в этом направлении.

В свою очередь Ильва Йоханс­сон заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению человеческих контактов. По мнению еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.

Выразив искреннюю благодарность европейской стороне за конструктивный подход, глава МИД РК отметил, что облегчение визового режима для казахстанцев не только отвечает ожиданиям казахстанцев, но и придаст серьезный импульс развитию всего комплекса сотрудничества между РК и ЕС.

Напомним, с 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов. Облегчение визового режима для казахстанцев со стороны ЕС предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и так далее.

#МИД РК #ЕС #виза #Евросоюз #РК #визовый режим

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