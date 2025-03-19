Укрепляя обороноспособность страны

Соответствующие поправки в законодательство были подписаны Главой государства. О ключевых особенностях этих новелл в интервью «КП» рассказал депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сергей Ершов.

– Сергей Михайлович, поправками устанавливаются срок и порядок прохождения гражданами воинской службы в резерве, их права и обязанности, требования к ним и ограничения. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– Воинская служба в резерве будет проходить на добровольной основе, и контракт с резервистами заключается сроком на три года. В течение года предусмотрено не более двух месяцев подготовки, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-, трехдневные занятия. Таким образом, граждане смогут сочетать службу в резерве с основной работой.

Важно отметить, что за резервистами на период прохождения службы сохраняются место работы и должность. Они будут получать ежемесячную минимальную заработную плату, а в период сборов – свою среднемесячную зарплату. Финансирование этих расходов будет осуществляться за счет бюджетных средств.

Для резервистов установлены требования и ограничения. Например, граждане, забронированные за государственными органами и организациями, не смогут проходить службу в резерве. Резервисты не имеют права на получение разрешения на гражданское оружие без медицинского заключения, а также права на служебное жилье и жилищные выплаты.

Введение данной системы принесет значительный социальный эффект. Это не только увеличение доходов граждан, но и формирование боеспособного резерва, повышение уровня патриотизма среди населения и укрепление доверия к государству.

– В законе прописаны необходимые личные, моральные и профессиональные качества, которыми должен обладать поступающий на воинскую службу резервист. Скажите, почему эти нюансы прописаны в законе, насколько они важны и кто может стать резервистом?

– Эти требования крайне важны, поскольку воинская служба в резерве – это не просто возможность получить дополнительный доход, но и большая ответственность перед страной. Резервисты должны быть готовы в любой момент приступить к выполнению поставленных задач, что требует от них определенного уровня подготовки, дисциплины и моральной устойчивости.

Человек, поступающий на службу в резерв, должен быть дисциплинированным, организованным и способным работать в команде.

Что касается профессиональных требований, то особое внимание уделяется уровню физической подготовки и состоянию здоровья. Кандидаты проходят медицинское освидетельствование и проверку на отсутствие противопоказаний к воинской службе.

– Какие нормы по социальной защите военного резервиста предусмотрены законом? Будут ли они получать заработную плату?

– Да, законом предусмотрены меры социальной защиты военных резервистов, включая финансовое обеспечение и гарантии на период прохождения службы. Эти нормы направлены на то, чтобы резервисты могли совмещать службу с основной работой без ущерба для своего благосостояния.

Во-первых, резервистам полагается ежемесячная выплата в размере минимальной заработной платы. А во время сборов им дополнительно выплачивается среднемесячная заработная плата, что позволяет компенсировать время, проведенное на военной подготовке.

Во-вторых, на период прохож­дения службы за резервистами сохраняются место работы и должность, что является важной гарантией стабильности для тех, кто совмещает службу с гражданской профессией.

В-третьих, поправками в Социальный кодекс урегулированы вопросы пенсионных выплат и социального страхования. В частности, за резервистов будут производиться обязательные пенсионные взносы, что позволит им учитывать период службы в резерве при расчете стажа. Также они будут включены в систему обязательного социального медицинского страхования, что обеспечит доступ к медицинским услугам.

Таким образом, принятые меры обеспечивают как финансовую поддержку, так и социальные гарантии для резервистов, позволяя им выполнять свой долг перед страной без риска потери работы и стабильного дохода.

– Для чего в нашей стране вводится служба в резерве? Изучался ли международный опыт при принятии этого закона?

– Создание системы воинской службы в резерве – это стратегически важный шаг для укреп­ления обороноспособности нашей страны.

В современных условиях, когда геополитическая обстановка нестабильна, необходимо иметь подготовленный резерв, который в случае необходимости сможет оперативно усилить Вооруженные силы.

Воинская служба в резерве позволит Казахстану поддерживать мобилизационную готовность без увеличения численности армии в мирное время. Это значит, что при возникновении угроз государство сможет быст­ро привлечь подготовленных резервистов, уже обладающих необходимыми знаниями и навыками. Кроме того, наличие резерва снижает нагрузку на постоянный состав Вооруженных сил и повышает гибкость оборонной системы.

При разработке закона подробно изучен международный опыт. Системы военной службы в резерве успешно функционируют во многих странах, таких как США, Великобритания, Германия, Израиль и Южная Корея. В этих государствах резервисты регулярно проходят подготовку и в случае необходимости быстро мобилизуются.

Изученный опыт был адаптирован, учитывая особенности Казахстана.

В отличие от некоторых стран, где резервистов привлекают на более длительные сборы, у нас подготовка займет не более двух месяцев в год, что позволит гражданам совмещать службу с основной работой. Кроме того, мы предусмотрели социальные гарантии, включая сохранение рабочего места и заработной платы, что делает службу в резерве привлекательной и доступной.

Таким образом, внедрение этой системы позволит создать мощный резерв из подготовленных граждан, которые в случае необходимости смогут оперативно поддержать Вооруженные силы страны, не увеличивая нагрузку на государственный бюджет в мирное время.

– Сергей Михайлович, какие задачи стоят перед нашей армией?

– Казахстанская армия – это мощный институт, обеспечиваю­щий безопасность и суверенитет нашей страны. За последние годы армия Казахстана претерпела значительные изменения. Улучшается материально-техническое оснащение, повышается уровень боевой подготовки, вводятся новые механизмы контроля за дисциплиной. Государство выделяет серьезные ресурсы на развитие армии, и эта работа дает результаты. Сегодня казахстанские военнослужащие успешно проходят обучение по международным стандартам, участвуют в миротворческих миссиях, демонстрируя высокий уровень профессионализма. При этом необходимо продолжать работу по совершенствованию механизмов внутреннего конт­роля, улучшению условий службы и повышению ответственности командиров за морально-психологический климат в подраз­делениях.

Реформы, конечно, нужны для того, чтобы армия становилась еще сильнее. Это касается преж­де всего модернизации военной инфраструктуры, внедрения современных образовательных программ, а также повышения уровня социальной защиты военнослужащих. Кроме того, создание системы воинской службы в резерве позволит дополнительно укрепить обороноспособность страны, вовлекая больше подготовленных граждан в систему национальной безопасности.