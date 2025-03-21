Укрепляя продовольственную безопасность
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Ербол Тишкамбаев
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности Бериком Арыном. Стороны обсудили вопросы в области глобальной продовольственной безопасности. Спикер Мажилиса отметил, что обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания в наше время является одной из актуальных проблем международной повестки. На этом фоне Казахстан уделяет особое внимание продовольственной безопасности и по возможности вносит свой вклад в решение данной глобальной проблемы.