Укрепляя продовольственную безопасность

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Ербол Тишкамбаев

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности Бериком Арыном. Стороны обсудили вопросы в области глобальной продовольственной безопасности. Спикер Мажилиса отметил, что обеспечение населения качественными и безопас­ными продуктами питания в наше время является одной из актуальных проблем международной повестки. На этом фоне Казахстан уделяет особое внимание продовольственной безопасности и по возможности вносит свой вклад в решение данной глобальной проблемы.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

– Вопрос продовольственной безопасности находится на особом контроле Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева. Свои предложения он озвучил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», прошедшем в январе этого года в Арабских Эмиратах. Продовольственная безопасность наряду с изменением климата, засухой, разрушением биоразнообразия, нехваткой воды относится к глобальным вызовам современности. Президент подчеркнул, что Казах­стан намерен решить эти проблемы с помощью стратегии, основанной на трех основных направлениях – цифровизации и искусственном интеллекте, крупных инфраструктурных проектах и ядерной энергетике. В этом контексте мы как парламентарии заявляем о готовности законодательно обеспечить инициативы Президента, – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе беседы стороны обсудили потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности в преодолении современных вызовов. Берик Арын проинформировал депутатов о текущей деятельности организации и поделился планами на будущее. Он отметил, что Казахстан является одним из ключевых партнеров организации, и подробнее остановился на совместных проектах.

Спикер Мажилиса и глава Исламской организации по продовольственной безопасности также обсудили предстоящее 7-е заседание генеральной ассамблеи организации, которое пройдет под председательством Казахстана. В связи с этим Ерлан Кошанов предложил обратить внимание на проекты, имеющие реальное социально-экономическое значение с учетом современных гео­политических, геоэкономических и климатических условий, а также воп­роса рационального использования водных ресурсов.

Кроме того, с целью продвижения вопросов, касающихся проектной деятельности организации, была озвучена необходимость расширения взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Казахстана, а также с научными учреждениями и высшими учебными заведениями страны.

#мажилис #Ерлан Кошанов #продовольственная безопасность

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