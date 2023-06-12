Укротить искусственный интеллект

Открывая сессию «Цифровизация и искусственный интеллект: воздействие и последствия», модератор, директор Австрийского института европейской политики и политики безопасности Майкл Зинганель признался, что перед встречей спросил чат-бота на основе ИИ, что он о себе думает.

– Искусственный интеллект ответил, что он машина, которая выполняет когнитивные задачи, связанные с человечес­кой деятельностью: это умение аргументировать, принимать решения, анализировать информацию. Затем я спросил чат-бота, нужно ли людям управлять и ограничивать искусственный интеллект. Тут система ответила: «У меня нет личного мнения на этот счет, поскольку я – машина». Я удивился высокому уровню ее саморефлексии, – улыбнулся модератор, отметив, что важно учитывать правовые, этические и социальные аспекты в работе с «умными» системами.

О прогрессе Казахстана в сфере цифровизации рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. По его словам, сейчас гражданам страны необязательно иметь при себе оригиналы документов.

– У меня, например, даже с собой бумажника нет. Только мобильный телефон. Это не потому, что я министр. Спросите любого казахстанца, многие не носят оригинальные бумажные документы или банковские карты, – отметил глава ведомства, пояснив, что большинство из них находятся в «цифре».

Как отметил Багдат Мусин, 82% всех платежей в Казах­стане осуществляются также в электронном формате. Для сравнения: пять лет назад эта цифра была 20–25%.

Также он сообщил, что сейчас рассматривается вопрос оказания социальной помощи гражданам с помощью искусственного интеллекта. Для этого нужно сформировать структурированные базы качественно собранных данных.

– У нас сейчас есть 400 разных баз данных, и мы их пытаем­ся объединить. Например, 600 тысяч человек в Казахстане подали заявки на льготное жилье. Но мы объединили базы данных в одно большое «озеро» данных и посмотрели: на 600 тысяч этих запросов оказывается, что у полумиллиона из них уже есть квартиры. И они уже не получат эту поддержку от Правительства, но есть другие 400 тысяч человек, которым она нужна, – сказал министр.

Багдат Мусин подчеркнул, что Казахстан намерен перейти к проактивному способу предос­тавления государственных услуг. В настоящее время благодаря имеющимся базам данных Правительству известно о благосостоянии граждан, в том числе о наличии в семье людей с инвалидностью, имущества, квартир, машин. Также они дают возможность понять, какого рода поддержка нужна казахстанцам.

О том, как развивают искусственный интеллект крупные IT-компании мира, рассказала на форуме представитель Google Ольга Скороходова. Она поделилась проектами, которые они реализуют в сфере цифровизации.

– Я говорю уже минуту, а за это время в нашем почтовом сервисе Gmail искусственным интеллектом было заблокировано 10 миллионов спам-сообщений. Также мы разработали проект на основе ИИ, который предсказывает наступление наводнения за семь дней, – уточнила спикер.

Генеральный директор Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс отметила, что у ИИ огромный потенциал в развитии экономики, промышленности, науки и техники.

– 52 процента лидеров различных компаний усиливают свои стратегии по развитию искусственного интеллекта. Одна из основных сложностей в этой сфере – данные. Если компании не научатся должно организовывать свои данные, им трудно будет применять ИИ. Но и потенциал развития этой технологии огромен. К 2026 году 300 миллиардов долларов будут направлены на развитие искусственного интеллекта, – сообщила эксперт.

Генеральный директор EPAM Аркадий Добкин приз­вал участников адаптироваться к новой реальнос­ти, собирать и защищать данные.

В завершение сессии участники пришли к выводу, что регулирование искусственного интеллекта должно быть сбалансированным и на основе оценки рисков.