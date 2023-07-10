Укрыли от налогов 773 млн тенге: экс-сотрудника органов госдоходов осудили с группой обнальщиков в Астане

В Астане осудили организатора и его пособников за выписку фиктивных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города.

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Как установили в суде, О. при пособничестве А., Қ., С. и Н. в 2020-2022 годы выписывал фиктивные счета-фактуры от имени 7 подконтрольных ему предприятий. Государство недополучило налогов более чем на 773 млн тенге.

«Организатор преступления О. выписывал через подконтрольные предприятия фиктивные счета-фактуры, подыскивал контрагентов, нуждающихся в таких услугах, обговаривал с ними условия сделок.

В свою очередь, бывший сотрудник органов государственных доходов А. содействовал О. в регистрации и ликвидации этих предприятий, консультировал по налоговой части.

Қ., С., и Н. по просьбе организатора открыли на имена своих знакомых и случайных людей подконтрольные предприятия, а Қ. еще и обналичивал деньги, поступающие на счета этих предприятий», – уточняется в сообщении.

Все подсудимые признаны виновными.

О. осужден к 4 годам лишения свободы без права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

А., Қ., С. и Н. получили по 3 года колонии с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

В доход государства конфисковано 15,5 млн тенге, находившихся на счетах подконтрольных им предприятий.

Сумму недоимки фискальные органы взыщут с предприятий-контрагентов.

Приговор не вступил в силу.