Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ
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Назначены заместители председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжениями главы государства:
Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.