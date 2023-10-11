Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ

Назначены заместители председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Распоряжениями главы государства:

Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности.