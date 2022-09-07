Уличная торговля

Мне как жителю Алмалинского района Алматы, который не граничит с присоединенными территориями области, стыдно видеть и осознавать, что уже 15 лет существует стихийная торговля по продаже продуктов питания вокруг оптового рынка «Жұлдыз». Многократные попытки властей города решить эту проблему не принесли результата.

Представьте себе, что от улицы Толе би вдоль улицы Розыбакие­ва на пути к рынку существуют четыре овощных ларька, тем не менее после пешеходной улицы Дуйсенова начинается стихийная торговля вдоль тротуара. Уличные торговцы, организовав по сути нелегальный базар, демпингуют цены, а покупатели не доходят до добросовестных продавцов на рынке, где для торговли овощами, фруктами отведен целый павильон.

Любая попытка навести порядок уличными торговцами воспринимается как посягательство на их права, ведь они давно чувствуют себя хозяевами тротуара. Все эти годы поражает уровень формализма и бездействия всех государственных органов, которые должны были на корню пресечь подобное нарушение общественного порядка.

Сменяются времена года, меняется страна и мир, который пережил один из самых серьезных вызовов – пандемию, но незыблемой остается стихийная торговля продуктами питания под выхлопными газами интенсивно движущегося транс­порта. И за все эти годы ни один государственный орган мегаполиса не пытался решить эту проблему на системной основе.

Казалось бы, в период пандемии и локдауна департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы должен был поставить ультиматум перед акиматом города и департаментом полиции о необходимости ликвидации этого очага антисанитарии. Когда огромные средства из бюджета тратились на дезинфекцию улиц, общественных пространств, на билборды, призывающие носить маски, было, право, неловко смотреть на всю эту кампанию по спасению горожан от вируса, когда в условиях полнейшей антисанитарии вдоль тротуаров продолжали торговать продуктами питания.

Сразу вспоминались решительные действия властей Китая, которые незамедлительно ликвидировали все подобные очаги. Конечно, для торговцев это – возможность заработать, но почему они должны бойко торговать, нарушая все нормы, при этом не платя, как другие, налоги? За прошедшие годы они настолько сжились с таким образом жизни, что при любых попытках со стороны полиции навести порядок впадают в истерику, устраивают акты неповиновения.

Наблюдая эту многолетнюю картину, могу заключить, что именно сотрудники полиции изначально проявили беспринципность, позволив им нарушать общественный порядок. Складывается впечатление, что кому-то выгодно существование этого уличного базара, который живет и процветает вопреки всем законам и правилам. В конце дня весь тротуар завален коробками и другим мусором…

В начале августа на одной из встреч с жителями аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что касательно неорганизованной торговли будут приняты новые правила, которые уже разработаны и отправлены на рассмотрение в Министерство юстиции. После их принятия департамент полиции города сможет налагать штрафы и закрывать стихийные базары. «Надеемся, что до 15 августа текущего года они согласуют эти правила. Через 10 дней после утверждения новые правила незамедлительно вступят в силу. После утверждения правил администрация города и полиция будут вести борьбу с незаконной торговлей по всему мегаполису», – заверил тогда аким.

Август закончился. В пресс-службе акимата города сообщили, что правила еще не приняты. Меня же одолевают смутные сомнения, что полицейские смогут в одночасье решить эту проблему. Готовы ли уличные торговцы за один день подчиниться новым правилам? Ведь им потребуется настоящая правовая и социальная реабилитация, чтобы жить в новой для себя реальности.