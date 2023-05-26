Национальный банк Казахстана прогнозирует годовую инфляцию в текущем году в пределах 11-14%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

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С учетом планируемого повышения предельных цен по тарифам на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и фактического роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также более высокого фискального импульса – условия, которые не учитывались в предыдущих прогнозах Национального банка – прогноз инфляции был обновлен.

«Так, в базовом сценарии в текущем году годовая инфляция прогнозируется в пределах 11-14%, в 2024 году – 9-11%, в 2025 году – 5,5-7,5%.

Косвенный вклад повышения цен на ГСМ и ЖКУ в индекс потребительских цен в 2023-2024 годы оценивается Национальным банком в пределах 1-2,5 п.п. Тем не менее понижательная динамика инфляции продолжится, и этому будут способствовать снижение мировых цен на продовольствие и денежно-кредитные условия, которые по мере снижения годовой инфляции начинают приобретать сдерживающий характер. Также ожидается продолжение замедления внешней инфляции и инфляционных ожиданий, при планируемой консолидации бюджета и возвращении к соблюдению бюджетных правил в 2024-2025 годах», – пояснили в главном банке страны.

Улучшен прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год. В текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2-5,2%, прогнозы на 2024-2025 годы сохраняются на уровне 3,5-4,5%.

«Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса. При этом положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающие денежно-кредитные условия будут стабилизировать рост ВВП. Риски прогноза ВВП связаны с более низким спросом на экспортируемую казахстанскую продукцию на фоне риска мировой рецессии, давлением на рынке нефти и возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам.

К рискам прогноза инфляции можно отнести усиление фискального стимулирования, более сильные вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, продолжительное влияние перестройки логистических и производственных цепочек на ценообразование, а также вероятность закрепления инфляционных ожиданий на высоких значениях», – отмечается в сообщении.

При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, умеренности косвенных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, сопровождаемых устойчивым снижением базовой инфляции, соблюдении бюджетного правила при формировании бюджета на 2024-2025 годы Нацбанк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года.